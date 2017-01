Punto fermo dell'del presente e quella del futuro, Mauroè l'intoccabile dell'attacco nerazzurro. Capitano, numero 9, goleador e, da quando c'è, trascinatore anche nell'atteggiamento: se per l'Argentina è ancora un enigma da decifrare, per l'Inter è una certezza, ancora di più nel 4-2-3-1. C'è solo un problema: non può mai rifiatare, perché manca un vice.Per questo, nel prossimo mercato, la società nerazzurra si metterà al lavoro per cercare un alter ego dell'argentino. Come scrive la Gazzetta dello Sport, due sono i nomi sul taccuino di Ausilio:. Il colombiano è stato acquistato daled è, di fatto, in orbita Inter; il classe '95, invece, sta impressionando al suo primo anno da titolare all'. I destini dei due calciatori, ora così distanti, può essere incrociato. Già, perché l'Inter sta valutando l'ipotesi di mandare proprio a Bergamo l'ex Racing Avellaneda per fargli fare esperienza nel calcio italiano; questo libererebbe Petagna, pronto a tornare a Milano, ma sulla sponda nerazzurra del naviglio.