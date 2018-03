Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. L'Inter arriva al momento finale e decisivo del campionato ancora in corsa per l'obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League. Il quarto posto occupato dalla Lazio è a un solo punto, ma intorno all'ambiente nerazzurro aleggia un'aria densa di pessimismo. A undici giornate dalla fine si respira la sensazione di doversi guardare più indietro che avanti. Il Milan è a -5, ma in molti sono pronti a scommettere che il derby del 4 aprile sancirà il sorpasso in classifica. Vedremo cosa dirà il campo.



Vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto è un'abitudine che riguarda tutti gli aspetti, non solo il calcio giocato: dal calciomercato alla guida tecnica passando per dirigenza e proprietà. Ecco alcuni esempi concreti con i relativi giudizi del caso.



Spalletti dice che la squadra ha qualità? L'allenatore è fuori dalla realtà, ha due fette di salame davanti agli occhi.

Spalletti dice che la squadra non ha qualità? L'allenatore l'ha fatta fuori dal vaso, così perde lo spogliatoio.



L'Inter prende Lautaro Martinez? Non ci credo finché non lo vedo, se lo farà soffiare da un altro club come è già successo con Gabriel Jesus. Se lo prende, lo paga troppo come Gabigol. E poi, se arriva Lautaro Martinez, andrà via Icardi. Invece se resta, non possono coesistere perché si pestano i piedi.



L'allenatore del Valencia dice che Kondogbia è meglio di Pogba? Ecco, hanno dato via un centrocampista che sarebbe stato molto utile. Anzi no, Kondogbia rimane un bidone strapagato. Il suo acquisto è l'ennesimo errore degli uomini mercato.



Suning spende? I cinesi ricchi si fanno fregare sempre, poi rischiano di riempire la società di debiti e di farla fallire.

Suning non spende? Zhang deve vendere l'Inter, rivogliamo Moratti. Anzi no, vogliamo gli sceicchi arabi.



Ah, com'è bello e divertente seguire i nerazzurri. Non si è mai contenti, ma non ci si annoia mai. E San Siro è quasi sempre pieno. L'importante è questo: si può criticare tutto, a patto di non lasciare sola la squadra. #Amala.



@CriGiudici