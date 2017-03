Le due facce di Milano. Da una parte quella incerta del Milan, dall'altra quella sorridente dell'Inter. Il popolo nerazzurro è stato travolto, in senso positivo, dal patron Zhang Jindong, che ha speso tanti soli per il pacchetto di maggioranza, investendo 130 milioni di euro nelle due sessioni di mercato, quella estiva e quella invernale, più altri 15 per la Pinetina, Interello e il kit di allenamento. Suning ha investito 270 milioni per arrivare al 68,55% del club, facendosi carico dei debiti, che la scorsa estate erano 309 milioni di euro. Ma non è finita.



IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE - Come scrive il Corriere dello Sport, ora Suning ha messo nel mirino il Milan. Sì, proprio i cugini: se in classifica e come progettualità l'Inter è davanti ai rossoneri, inseguono in termini di popolarità in Asia. Ora, attraverso lo sbarco di Inter Channel in Cina, l'investimento sulla sponsorizzazione e la prossima tournée proprio in Cina, l'Inter è convinta di scalzare il Milan in termini di popolarità.



NUOVI INTROITI - Inoltre, un grosso sponsor sarà annunciato a breve, oltre ad avere un piano per far entrare altri 15 milioni di euro cedendo i diritti d'immagine dei calciatori a una società cinese che li utilizzerà nel mercato interno con i regional sponsor. Soldi utili per sistemare il Fair Play Finanziario, soldi utili per investire sempre di più.