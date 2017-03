Una sola partita saltata nel corso di tutta la stagione, la più importante, contro la Roma, che ha testimoniato ancora una volta come Joao Miranda sia l'unico vero insostituibile dell'Inter allenata da Stefano Pioli. L'assenza del centrale brasiliano si è rivelata insuperabile per l'allenatore nerazzurro costretto addirittura ad un cambio di modulo e a una forzatura tattica pur di mantenere i precari equilibri costruiti attorno a Miranda.



IL RISCATTO A LUGLIO - Se il presente è tutto del centrale classe '84, lo stesso non si può dire del suo futuro in bilico fra il riscatto e un contratto in scadenza il 30 giugno 2018. Miranda è arrivato in prestito biennale dall'Atletico Madrid per 4 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni. Il 1 luglio 2017 il cartellino del centrale sarà riscattato dall'Inter che dovrà prendere però subito una decisione sul suo futuro.



RINNOVO O... - Miranda entrerà infatti nel suo ultimo anno di contratto a 33 anni di età. L'Inter sta programmando grandi acquisti anche in difesa nel corso della prossima estate con Kostas Manolas come primo obiettivo. Jeison Murillo e Gary Medel spingono invece verso il prolungamento dei rispettivi contratti. Un rinnovo che, invece, potrebbe non essere nell'interesse di Miranda.



SCELTA DI VITA - Il giocatore dovrà sedersi ad un tavolo con l'Inter per discutere del proprio futuro. La richiesta sarà di un contratto biennale, con uno stipendio non inferiore a quello percepito oggi (circa 3 milioni annui), e che lo porterebbe nel 2020 a 35 anni di età al termine dell'accordo. Una scelta che per l'Inter sarà anche di campo. Accetterà Miranda di vedere, ridimensionato il suo ruolo da titolare con il passare degli anni? E se l'Inter proponesse un rinnovo di una singola stagione accetterebbe di restare a Milano bruciandosi la possibilità di firmare un ultimo importantissimo contratto? Quesiti che dovranno essere risolti in estate, se il presente di Miranda è una certezza, il futuro non può esserlo ancora.