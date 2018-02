Così ha parlato a InterTV Dalbert, terzino dell'Inter, all'indomani della gara pareggiata con il Crotone: "Partita complicata, chiediamo scusa ai tifosi che sono arrabbiati come noi. Non ci resta che lavorare per uscire da questa situazione difficile. Adesso testa al Bologna. Lavoreremo duramente, ci sono dei punti sui quali dobbiamo migliorare. Faremo di tutto per trovare i tre punti. A livello personale sto migliorando, è chiaro che devo ritrovare la miglior condizione per giocare 90 minuti".