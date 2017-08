19.45 LE PRIME PAROLE - Primo saluto e prime battute da giocatore dell'Inter per Dalbert, sbarcato a Milano nella giornata di oggi e pronto a iniziare la sua nuova avventura, a partire dalle visite mediche previste per domani. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il laterale brasiliano indosserà la maglia numero 29, la stessa che portava al Nizza.







17.15 DALBERT A MILANO- L'Inter si appresta a completare un nuovo colpo in entrata. Il terzino brasiliano Henrique Dalbert è infatti pronto a firmare con il club nerazzurro. In questi istanti il classe '93 è atterrato a Milano e si è recato in albergo dove trascorrerà la notte per poi nella prima mattina di domani, svolgere le visite mediche di rito e firmare i contratti con il club nerazzurro.



I DETTAGLI - L'Inter completa quindi il suo quinto acquisto e pagherà al Nizza 20 milioni di euro più bonus, 10 in meno rispetto alla clausola rescissoria da 30 milioni present enel suo contratto. Al giocatore l'Inter garantirà un contratto quinquennale da 1,2 milioni di euro a stagione.