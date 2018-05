Secondo quanto riporta Premium Sport, in occasione dell'allenamento di oggi un gruppo di tifosi dell'Inter si è recato ad Appiano Gentile per complimentarsi con la squadra per la prova con la Juve. In vista della delicata trasferta di Udine di domenica, sono in rialzo le quotazioni di Dalbert e Borja Valero per sostituire gli squalificati D'Ambrosio e Vecino.