Dalbert all'Inter, ci siamo. L'operazione per l'acquisto dell'esterno sinistro classe '93 del Nizza procede spedita e nelle prossime ore può arrivare alla sua definizione. Un affare che l'Inter conta di chiudere a metà di questa settimana per poi annunciarla ufficialmente più avanti. Dalbert si vestirà di nerazzurro per una cifra superiore alle stime iniziali, circa 12 milioni di euro; il giocatore brasiliano ha spinto in queste settimane col Nizza per essere liberato e tentare l'avventura nel calcio italiano. A livello di tempistiche, in attesa che entri nel vivo anche la questione Rudiger con la Roma, quello di Dalbert potrebbe essere quindi il primo colpo della nuova Inter di Luciano Spalletti, pronto ad impiegare l'ex Fluminense sia come esterno basso in una difesa a 4 che alto in un ipotetico 4-2-3-1.