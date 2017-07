La trattativa tra la Virtus Entella e l'Inter per il trasferimento in nerazzurro di Nicolò Zaniolo è praticamente chiusa. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, le due società hanno raggiunto un accordo per una cifra poco superiore a 1.5 milioni. In settimana è prevista la chiusura definitiva. Il classe 1999 non resterà in prestito in Liguria, ma si aggregherà alla squadra allenata da Spalletti anche in tournée per poi decidere se lasciarlo in Primavera o mandarlo in prestito.