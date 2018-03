L'Inter si ritrova nel giorno che poteva invece sancire la disfatta. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i tre punti raccolti a Genova siano preziosi per la squadra di Spalletti.



“In attesa del recupero del derby, l’Inter è tornata al quarto posto in classifica e la sua corsa verso la Champions è ripresa proprio nella giornata che poteva sancire il crollo. Anche perché, prima di ieri, la squadra non vinceva in trasferta dal 25 novembre (2-1 a Cagliari) ed era reduce da 13 punti conquistati e appena 9 gol segnati nelle ultime 12 giornate. Quanti siano i meriti dei nerazzurri e quanti invece i demeriti dei blucerchiati lo capiremo dopo la sosta, ma di certo Spalletti sembra aver rotto gli indugi: ha riproposto la stessa formazione che ha fermato il Napoli e soprattutto ha puntato sugli elementi che hanno più classe”.