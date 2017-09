Già nel mirino durante la scorsa primavera, Stefan de Vrij rimane un'idea di mercato anche per l'Inter. Non c'è solo la Juventus a tenere d'occhio il futuro del difensore olandese della Lazio: a scadenza nel giugno 2018, può essere un'opportunità e proprio per questo Sabatini e Ausilio stanno monitorando gli sviluppi che riguardano de Vrij. Molto apprezzato da Spalletti, de Vrij potrebbe rinnovare con una clausola rescissoria a facilitarne la cessione: l'idea è sul tavolo dei suoi agenti e di Lotito da tempo, non c'è ancora stata la svolta.



SI' ALLE OCCASIONI - Se la Juventus ci ha pensato anche in estate poi tirandosi indietro viste le pretese di Lotito, l'Inter ha fatto altre scelte puntando su Skriniar e Miranda in coppia per questa stagione. Ma se il mercato dovesse offrire occasioni come de Vrij a prezzo conveniente, l'Inter sarebbe pronta a coglierle. Ecco perché l'olandese rimane e rimarrà in lista...