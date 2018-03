Stefan de Vrij e l’Inter sono sempre più vicini. Il via libera è arrivato anche da Nanchino, dove hanno promosso l’avveduto investimento di Sabatini e Ausilio, che se tutto andrà bene riusciranno a portare a casa un giocatore dal valore di mercato che si avvicina ai 40 milioni di euro. Operazione che è il frutto di lontani contatti avviati con l’entourage del calciatore e lo stesso difensore olandese, pronto a firmare un contratto da 5 anni a 3,5 milioni di euro più bonus.



LE COMMISSIONI - Non ancora del tutto definite, invece, le commissioni che la società di corso Vittorio Emanuele corrisponderà all’entourage del calciatore, che aveva inizialmente sparato molto alto, circa 10 milioni di euro. Fattore da non trascurare, inoltre, è quello legato alla procura antidoping, che nel frattempo sta svolgendo altri accertamenti dopo che la deposizione di de Vrij (incontro durato una trentina di minuti) non è stata ritenuta sufficiente per archiviare il fascicolo e che saranno quindi necessarie ulteriori verifiche dopo i fatti di Lazio-Verona. Alla fine si potrebbe chiudere con un esborso di circa 7-8 milioni.



MIRANDA FA POSTO - Chi invece dovrebbe fare posto a de Vrij sembra essere Joao Miranda, che pare attraversare gli ultimi mesi della propria esperienza nerazzurra. Tra le parti non è mai stata trovata un’intesa per il rinnovo del contratto e l’ex difensore dell’Atletico Madrid sta sondando altre vie. Una partenza, quella di Miranda, che per la società di corso Vittorio Emanuele diventa molto importante, dato che l’Inter si alleggerirebbe di un ingaggio elevato.