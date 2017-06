Alti e bassi. Si può riassumere così l'avventura di Marcelo Brozovic con la maglia dell'Inter. Nell'anno e mezzo in nerazzurro, il centrocampista croato è stato protagonista di grandi prestazioni, ma anche di rovinosi scivoloni, in campo e fuori. Anche per questa ragione, in corso Vittorio Emanuele non hanno chiuso affatto la porta a una sua partenza. E dalla Russia è pronto a prendere il via un vero e proprio derby di mercato.



DOPPIO DERBY - A volere Brozovic, infatti, è lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'allenatore jesino vorrebbe tornare ad allenare l'ex Dinamo Zagabria, per cui l'Inter, nonostante il rinnovo con clausola di qualche mese fa, potrebbe accettare un'offerta sui 20 milioni di euro. Zenit, ma non solo, perché su Brozovic c'è anche lo Spartak Mosca campione di Russia e allenato da un altro tecnico italiano, Massimo Carrera. Un derby a metà russo e a metà italiano: Zenit e Spartak ci provano per Brozovic.