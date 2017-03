Nonostante la rinascita in maglia nerazzurra e le ottime prestazioni dall'arrivo di Stefano Pioli, per Geoffrey Kondogbia non è ancora giunto il momento di indossare nuovamente la maglia della propria nazionale. Questo è quanto deciso da Didier Deschamps, che ha deciso di non convocare l'ex Monaco per i prossimi impegni della nazionale francese contro Lussemburgo e Spagna del 25 e 28 marzo.