Il futuro di Gerard Deulofeu sembra essere sempre più lontano dal Barcellona: è questo quello che scrive Marca. Secondo il giornale spagnolo, le continue assenze dell'esterno offensivo dalla lista dei convocati dell'allenatore Ernesto Valverde sono più di un segnale di come il giocatore non rientri più nei suoi piani. Il Barcellona però non ha intenzione di svendere Deulofeu, per cui la richiesta di partenza è di 20 milioni. L'Inter, ma anche la Roma e altri club esteri, restano alla finestra pronti a seguire gli sviluppi.