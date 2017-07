Il mercato dell'Inter è finalmente entrato nel vivo. Il club nerazzurro superato lo scoglio fair play finanziario è pronto a completare almeno 3 grandi colpi di cui uno di livello internazionale. Il sogno di Suning rimane Angel Di Maria un sogno proibitivo dal punto di vista economico che, però, non spaventa la proprietà cinese.



DI MARIA SI RIPAGA DA SOLO - Ricordate il colpo James Rodriguez? Pagato dal Real Madrid 85 milioni di euro, nel giro di una settimana aveva già genereato circa 45 milioni di euro di guadagni in tutto il mondo per il club Blancos. L'idea di Suning, secondo Tuttosport, è proprio questa: completare un colpo assoluto come Di Maria e fare di lui il volano per rilanciare il brand nerazzurro nel mondo e lanciare una campagna di marketing aggressiva che, nel breve periodo, possa ripagare di fatto dell'investimento che sarà fatto col PSG per portarlo a Milano.



OCCHIO ALL'INGAGGIO - Se trattare con il club parigino non sarà complicato, anche se resta comunque difficile convincere il presidente Al Khelaifi a lasciar partire i propri gioielli, il fronte ad oggi più scoperto rimane quello relativo all'ingaggio percepito a Parigi dal Fideo. Una cifra, superiore agli 8 milioni di euro, che non è sostenibile per il monte ingaggi nerazzurro. Dovranno lavorare di fino Sabatini e Ausilio per convincere il giocatore tramite bonus e prolungamento su più anni dell'affare, ad accettare un cifra di almeno 2 milioni inferiore.