Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport domani pomeriggio si terrà a Milano un Consiglio d'amministrazione per l'Inter in cui verrà approvato il budget da stanziare per la prossima stagione e necessario per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie A. Nel corso dell'incontro saranno ratificati anche i rinnovi di Gardini e Williamson.