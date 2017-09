Partitella questa mattina tra prima squadra e Primavera al Centro Sportivo Suning!



Quale gol preferite? pic.twitter.com/S44yXNx9Yz — F.C. Internazionale (@Inter) 11 settembre 2017

E' questo l'ingrediente principale nella ricetta diper riportare l'Inter in Champions League. Oggi, all'indomani della vittoria per 2-0 sulla Spal, i calciatori che non sono partiti titolari domenica a San Siro hanno disputato unanerazzurra al centro Suning di Appiano Gentile. La sfida in famiglia è terminataper la prima squadra grazie ai, oltre alla- L'ala francese, arrivata nell'ultimo giorno di mercato dal Caen, morde il freno e i tifosi non vedono l'ora di vederlo in campo.magari gli concederà qualche minuto in una delle prossime tre gare di campionato nel giro di nove giorni: sabato a, martedì ae domenica in casa con il. Anche se l'allenatore preferisce non affrettare troppo i tempi di inserimento, perQueste parole di Spalletti testimoniano che saprà gestirlo al meglio per il bene suo e dell'Inter.