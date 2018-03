Il Pescara, a breve, parlerà con l'Inter per scrivere il futuro di Marco Carraro. Di proprietà del club nerazzurro, gli abruzzesi hanno intenzione di trattenerlo un'altra stagione con loro: come scrive FCInternews.it, sarà difficile una sua permanenza in Abruzzo. Samp e Udinese lo hanno già messo in mirino in vista della prossima stagione.