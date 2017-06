L'operazione fra Inter e Fiorentina per Borja Valero è pronta a decollare, ma resta da capire come giustificare la cessione del capitano morale della squadra alla piazza da parte della proprietà viola. Secondo Tuttosport le parti sono d'accordo per far esporre il centrocampista spagnolo in modo da far capire che ad incidere sull'operazione ha contato principalmente la sua volontà di provare una nuova esperienza.