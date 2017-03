Un grande obiettivo per l'attacco, un rinforzo italiano e di grande talento. La proprietà dell'Inter è stata chiara con i propri dirigenti nell'indicare la via da intraprendere nelle prossime sessioni di mercato che, di sessione in sessione, dovranno provare ad italianizzare la rosa nerazzurra. Il nome più caldo in vista di giugno resta però quello di Federico Bernardeschi, jolly d'attacco della Fiorentina con cui la trattativa non sarà semplice.



IL COSTO - La società viola non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello. I Della Valle sono consci del fatto che hanno fra le mani un potenziale crack del mercato corteggiato da tantissime squadre, italiane (Juve e Milan) e non solo. Per questo le offerte che arriveranno non dovranno essere inferiori ai 50 milioni di euro.



L'ASSE LO CREA RAMADANI - Fra Fiorentina e Inter, tuttavia, nelle ultime settimane è emerso un terzo interprete che si sta avvicinando o riavvicinando alle due realtà. Si tratta del super agente Fali Ramadani, che ha da poco concluso i colpi Milenkovic e Vlahovic dal Partizan Belgrado alla Fiorentina, ma che ha anche ricevuto le procure di Ivan Perisic e Samir Handanovic in casa Inter con cui dovrà risolvere anche la questione Jovetic (attualmente in prestito al Siviglia). Sarà lui a fare da intermediario e riavvicinare due realtà che dai tempi di Francesco Toldo non chiudono un affare così importante. Suning è pronta a garantire anche vantaggi in Cina alla famiglia Della Valle con i diritti d'immagine del calciatore. Il colpo Bernardeschi si avvicina, anche grazie a Ramadani,