L'Inter di Luciano Spalletti è partita benissimo, come solo tre volte era accaduto ai nerazzurri nella propria storia. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come il tecnico tocano sia già a caccia di un nuovo record.



“E’ un’Inter da record. Gli 8 successi, più 2 pareggi messi insieme finora dagli uomini di Spalletti, oltre ad essere il maggior bottino raccolto nelle prime 10 giornate di un campionato, hanno solo altri 3 precedenti nella storia nerazzurra: 1952/53, 1988/89, 1997/98. In quelle occasioni, l’Inter era già prima da sola, quest’anno è seconda a 2 punti dal Napoli. La particolarità è che Maurito e soci stanno viaggiando più forte delle ultime Inter vincenti, vale a dire quelle targate dal primo Mancini e da Mourinho. Peraltro, se dovessero conquistare i 3 punti anche lunedì sera a Verona, nel posticipo dell’11° turno, entrerebbero in una cerchia ancora più ristretta. Nella stagione 1997/98, infatti, la squadra nerazzurra non andò oltre il pareggio in casa della Sampdoria all’11a giornata. E non si tratta di un dettaglio perché quell’Inter, a differenza delle altre 2, non ha vinto lo scudetto, chiudendo il torneo al secondo posto, alle spalle della Juve, ma tra mille polemiche. Beh, se già ora i tifosi interisti stanno sognando, sarebbero autorizzati a farlo con ancora maggiori motivazioni dopo un successo al Bentegodi”.