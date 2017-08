si appresta a diventare un nuovo giocatore. Il centrocampista uruguaiano classe '91 ha comunicato allal'intenzione da parte dell'Inter di versare l'intero importo della suada parte del club nerazzurro e nella serata di ieri si è recato a Milano () per poi svolgere, nella mattinata di oggi, le visite mediche di rito. Il nostro inviato Pasquale Guarro segurià per noi tutta la giornata di colui che sarà a tutti gli effetti il terzo grande acquisto dell'Inter.- Ecco le parole di Matias: "Oggi è un giorno molto speciale, significa tanto arrivare in una squadra così. Ora non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Essere qua vuol dire qualcosa di importante.Ci siamo lasciati bene, ho sempre dato il massimo e mi sono comportato bene.Era quello che mi piaceva di più tra quelli liberi. E' importante quando un allenatore ti vuole, il mio segreto è di sacrificarmi per i compagni. Il mio ruolo? Ho giocato sempre centrocampista centrale, ma ci penserà il mister.? L'ho già sentito tante volte.? Mi ha insegnato tante cose, è stato un problema mio, avevo bisogno di ambientarmi in Italia. Montella mi ha aiutato molto, nessu derby speciale quindi".Terminate le visite mediche, Matias Vecino parte per la sede dell'Inter, per firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri.alla clinica Humanitas, ora tornerà a Milano per l'idoneità sportiva e le firme. Ecco il video in cui lascia Rozzano.Attraverso il profilo instagram dell'Inter arrivano altre immagini delle visite mediche di Vecino. Tanta attenzione è stata posta alle articolazioni come mostra questo video.Il profilo instagram dell'Inter ha mostrato le prime immagini delle visite di Vecino in corso in questo momento alla clinica Humanitas di Rozzano.Come anticipato dasonoè arrivato in questi istanti presso la clinica Humanitas di Rozzano dove sta per sottoporsi alle visite mediche di rito.Intercettato da Calciomercato.com Vecino ha rilasciato le sue prime parole da giocatore dell'Inter. Un semplice saluto, ma che conferma la chiusura dell'affare.Secondo quanto appreso daMatias Vecino dovrebbe sostenere le visite mediche al centro Humanitas di Rozzano verso le ore 09.30. Successivamente farà visita al Coni per l'idoneità medico-sportiva e, infine, si recherà in sede per firmare i contratti.Matias Vecino e l'Inter sono sempre più vicini. La conferma arriva dalla Fiorentina, che con un comunciato ufficiale scrive : "ACF Fiorentina comunica che la Società FC Internazionale ha manifestato l'intenzione di acquisire i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matias Vecino avvalendosi della clausola rescissoria. Il Club viola autorizza, pertanto, il giocatore ad effettuare le visite mediche propedeutiche alla definizione dell'accordo".