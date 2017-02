L'Ex allenatore del Barcellona ed ex commissario tecnico dell'Argentina, Gerardo Martino, ha parlato ai microfoni di ESPN del futuro della nazionale albiceleste indicando in Diego Simeone uno dei possibili sostituti: "Penso non ci siano dubbi sul fatto che Simeone prima o poi allenerà l'Argentina. Il Cholo ha un legame con la Seleccion che hanno pochi giocatori che sono stati per tanti anni in nazionale. Ed è cresciuto molto come allenatore. Penso non ci siano dubbi che diventerà commissario tecnico. Ma per una questione di amicizia e di relazione personale mi piacerebbe che il prossimo ct fosse Pochettino“.