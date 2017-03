Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen è il big match di Bundesliga che tutti gli osservatori d'Europa non si possono far sfuggire. Fra questi ci sono anche quelli di Inter e Juventus da tempo al lavoro in Germania per stilare relazioni su i più importanti talenti in circolazione.



Tra le fila dei gialloneri la Juventus sta seguendo con grande interesse quel Julian Weigl che in mezzo al campo sta crescendo esponenzialmente nel corso delle ultime due stagioni. L'Inter guarda più in casa del Bayer dove oltre al seguitissimo terzino classe '97 Henrichs piace anche il laterale brasiliano Wendell.



Obiettivi condivisi dai due club sono invece il trequartista tedesco Julian Brandt e la grande sorpresa di questa stagione fra le Aspirine, quel Kai Havertz, trequartista classe '99, lanciato a sorpresa da Schmidt e che ha prese concretamente il posto dello squalificato Hakan Chalanoglu.