Da giorni si parla del futuro incerto di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno sembra ormai destinato a lasciare l’Arsenal e sulle sue tracce, secondo indiscrezioni di mercato, ci sarebbero sia l'Inter che la Juventus. A descrivere bene il proprio compagno di squadra, è Chamberlain, che piega come l’ex Udinese sia esigente al punto di non essere mai totalmente soddisfatto al termine di un match.



“E’ uno di quei giocatori che tende a tirare fuori il meglio da ognuno, è esigente con sé stesso esattamente come lo è nei confronti di tutti gli altri. Ricordo una gara contro il Crystal Palace, vincemmo 2-0 e io sfiorai anche un gol su un suo assist. Al termine della gara eravamo tutti felici, ma ricordo che lui mi raggiunse sotto la doccia per dirmi: «Oggi non volevi segnare? Ti ho passato la palla e dovevi solo far gol, invece hai prima bevuto una tazza di tè e poi hai calciato». Mi sono messo a ridere, perché so che lui vuole sempre il massimo da tutti ed è proprio questa sua caratteristica a renderlo il giocatore che è”