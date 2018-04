Francesco Coco, ex terzino di Inter e Milan, parla a la Gazzetta dello Sport dell'attuale situazione societaria delle due milanesi: "Mi fa strano sì: io ho vissuto l'epoca delle 'milanesi milanesi', i tempi d'oro Milan e quelli della vera Inter. Ma strano non vuol dire né bello né brutto: Berlusconi e Moratti sono imparagonabili perché hanno fatto la storia, ma non potevano essere eterni. Una proprietà straniera che investe da noi non è negativa a prescindere: la vedo come un'opportunità, se c'è serietà. E poi, se comandano dei cinesi, vuol dire che non c'erano italiani interessati a farlo. Che poi al Milan ancora non si capisce chi comanda: l'Inter sì, sa chi è il suo papà, e Zhang jr così presente mi sembra il segno della volontà di fare un buon lavoro".