L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del derby milanese, che per esigenze legate ai diritti televisivi esteri, si giocherà alle 12.30, agevolando soprattutto chi dalla Cina vorrà assistere al match.



"Inter-Milan alle 12.30! Sì, una delle grandi classiche del calcio mondiale andrà in scena il sabato di Pasqua, all’ora di pranzo. Svolta epocale, «regalo» di fatto senza precedenti del nostro movimento al mercato cinese in particolare, dove potranno godersi la sfida fra Mauro Icardi e Gigio Donnarumma poco prima di cena, alle 18.30 per intenderci, l’ideale anche per chi avrà poi viglia di vivere un sabato sera fuori con fidanzata o amici: oggi Pechino viaggia infatti con 7 ore in più rispetto all’Italia, ma il 15 aprile saranno 6. Un passaggio inevitabile nei confronti di un movimento ricchissimo e sempre più coinvolto in Europa, con proprio Milano fra i principali poli dei loro affari calcistici. L’Inter è di Suning, e presto pure il Milan dovrebbe parlare cinese. Due volte derby insomma. Potenzialmente, saranno 333 milioni gli spettatori cinesi, sommando ascolti medi di CCTV (253.357.000) e abbonati di LeTv (80.000.000), ovvero le televisioni che da quelle parti hanno i diritti della Serie A in chiaro e a pagamento".