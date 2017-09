Con il pareggio di Bologna l'Inter non ha rubato niente, ma i nerazzurri escono ridimensionati dallo stadio Dall'Ara per una prestazione deludente dal punto di vista dell'atteggiamento. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



"L’Inter si è rialzata, ha guadagnato campo, ma più che calci d’angolo non collezionava. Una lunga serie di cross dalla bandierina, e implacabile è scattata la legge dell’oratorio: tot angoli, un rigore. Si scherza, il penalty è arrivato per grazia ricevuta dall’ex interista Mbaye, ingenuo più che mai nell’agganciare Eder su una palla ormai innocua, in uscita dall’area. La Var ha confermato la correttezza della decisione dell’arbitro Di Bello. Dal dischetto, implacabile Icardi, alla sesta rete in cinque giornate. A seguire un quarto d’ora di su e giù, minuti in cui la partita poteva andare ovunque e però è rimasta ferma sull’1-1. Tutto sommato è giusto, non si può dire che l’Inter abbia rubato qualcosa. Più che altro ha defraudato se stessa, le proprie potenzialità".