Ultimo tango a Cagliari per Ever Banega? Neanche per scherzo, l’ex Siviglia gonfia il petto e si veste da protagonista al Sant’Elia, dove Stefano Pioli lo mette sotto esame. L’argentino, dopo un inizio stentato, prende coraggio ed esce dalla zona d’ombra. minuto dopo minuto la sua prestazione cresce di livello, fino a quando impreziosisce la tela con una pennellata alla Caravaggio. Un lampo di genio di cui beneficia Ivan Perisic, pescato davanti al portiere con un solo tocco.



ONE TOUCH - Un assist che accende in Banega ulteriori fantasie, come l’antipasto che scatena la fame. È il 39’ quando l’argentino si presenta al limite dell’area di rigore e con fare sospetto guarda prima il pallone e poi l’incrocio dei pali. La scena si ripete più volte in una frazione di secondo. Poi il fischio dell’arbitro, la lenta rincorsa dell’ex Siviglia, e il pallone si insacca proprio lì, dove lo sguardo aveva promesso poco prima. E ironia della sorte, ancora una volta, all’argentino basta un solo tocco per concludere un’opera perfetta.



UN PICCOLO PECCATO - Dopo qualche esibizione poco concreta e l’esclusione contro la Roma, dunque, il Tanquito reagisce a modo suo. Due colpi che rendono felice Pioli, ma che evidenziano anche qualche peccato del tecnico emiliano, che domenica scorsa preferì all’argentino il convalescente Brozovic. A Cagliari l’Inter conquista tre punti che le consentono di continuare a correre per quel sogno chiamato Champions, ma forse non è l’unica buona notizia proveniente dalla trasferta sarda, dove i nerazzurri hanno ritrovato un giocatore che può risultare determinante in questo finale di stagione: Ever Banega.