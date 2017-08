Quattro gol in due partite: due contro la Fiorentina e due contro la Roma. Un poker prezioso per l’Inter e per Luciano Spalletti, che grazie ai gol di Mauro Icardi arrivano alla sosta con sei punti in classifica dopo due partite giocate. Un ruolino di marcia impressionante per il capitano nerazzurro, che per gran parte del ritiro si è allenato da solo a causa di quel problema alla coscia che si è portato dietro dallo scorso campionato.



IL DIGIUNO - Settimane particolari per Icardi, in cui ha accumulato fame di campo e di gol. Il centravanti argentino – spesso accusato di segnare poco contro le grandi – questa sera ha tolto all’Inter le castagne dal fuoco con una doppietta da rapace dell’area di rigore. Pareggio e raddoppio, uno-due micidiale che ha capovolto la partita e tolto alla Roma tutte le certezze che si era costruita azione dopo azione, palo dopo palo.



FUTURO ROSEO - Come l’anno scorso potrebbe dare di più in fase di appoggio, ma a dispetto del passato, Icardi è maggiormente supportato dal gioco dell’intera squadra. L’Inter di Spalletti attacca con ordine quando in possesso di palla e riparte a testa bassa all’immediata riconquista della sfera. Fattori che giovano alle caratteristiche del bomber rosarino, che nei sedici metri avversari ha pochi rivali nel campionato italiano. L’ulteriore nota positiva è la migliorata intesa con Ivan Perisic. Insomma, non mancano ingredienti e indizi che inducano a pensare come questa possa essere per Icardi la stagione più soddisfacente da quando veste il nerazzurro. Ovviamente con uno sguardo particolare alla nazionale argentina.