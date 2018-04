L'edizione odierna del Corriere dello Sport tratta l'argomento relativo al riscatto di Cancelo e spiega come Inter e Valencia siano a lavoro per trovare una soluzione, dato che entrambi i club sono alle prese con i paletti del fair play finanziaro e che anche gli spagnoli dovrebbero riscattare Kondogbia per 25 milioni entro la fine di maggio. La soluzione, secondo il quotidiano, sarebbe quella di trovare gentlemen agreement tra le parti, un accordo per posticipare entrambi i rispatti (di Cancelo e Kondogbia) dopo maggio, un patto che vada al di là delle carte firmate lo scorso giugno. Un ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'agente del calciatore, Jorge Mendes, che secondo il Corriere dello Sport avrebbe avviato i dialoghi con il Manchester United.