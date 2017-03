Non solo grandi nomi, l’Inter del futuro apre le porte a tutti i talenti di maggiore prospettiva ed è pronta ad investire ingenti risorse per accoglierli al meglio. Il fine di Suning è quello di non ripetere alcuni errori del passato, quando ristrettezze economiche o frettolosi giudizi hanno comportato qualche sacrificio poi rivelatosi inopportuno. Questo è il nuovo diktat imposto dalla proprietà cinese, che riflette sull’eventualità di ingaggiare un direttore sportivo che possa lavorare solo per il settore giovanile e che dovrà, per ovvie ragioni, interfacciarsi con Piero Ausilio. A tal proposito piace Dario Baccin, responsabile delle giovanili del Palermo, che sembra però avanti nelle trattative con la Juventus. Si capirà se pensare ad un altro nome.



L'INTER HA TEMPO - Ciò che conta, è che non cambia la sostanza: Suning vuole coltivare i propri talenti anche grazie al sostegno di altre squadre di Serie A e B, con la consapevolezza di avere a propria disposizione strumenti spesso mancati nel recente passato. E per strumenti si intende denaro. Perché nel calcio nessuno fa niente gratis e soprattutto, nessuno è disposto a rischiare sulla propria pelle senza almeno qualche garanzia economica adeguata. Se è chiaro che per crescere è necessario giocare, è altrettanto palese che l’Inter non può offrire a tutti una chance, ma a differenza del passato, i nerazzurri potranno aspettare.



L'IDEA DI SUNING - Un tempo esistevano i “premi formazione”; incentivi previsti in favore deI club che prendevano in prestito giovani calciatori da squadre blasonate, restituendoli con maggiore esperienza in virtù delle partite giocate. Un concetto ormai sparito, perché tutti - in assenza di un vigoroso corrispettivo - preferiscono far crescere i propri talenti. Oggi non esiste più il “premio formazione”, è stato sostituito dal più moderno riscatto e controriscatto, che obbliga dunque le due parti ad accordarsi preventivamente sui prezzi dell’operazione. A tal proposito, l’idea di Suning è molto chiara: la nuova proprietà cinese, in cambio di precisi accordi su un numero minimo di presenze (da stabilirsi caso per caso), sarà disposta a prendere importanti accordi con chi sarà in grado di garantire un rendimento continuo e una crescita costante ai baby calciatori nerazzurri.