L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia la grande prova fornita ieri da Eder e analizza anche le scelte tattiche di Pioli, molto bravo nel sopperire alle assenze di Perisic, ma soprattutto di Icardi, capocannoniere della squadra.



"L’Inter non si avvita sui nervi anche per la giornata lussuosa di Eder, senza limiti nelle giravolte offensive, capace di segnare dopo aver avviato la stessa azione. Oppure di tracciare l’assist di esterno per il 2-0, ma anche di procurarsi un rigore non fischiato (sono usciti gli insulti per l’arbitro, non solo la pañolada) e di occupare tutte le caselle dell’attacco. Senza Icardi e Perisic, Brozovic e Banega, non restavano molte invenzioni a Pioli per far funzionare la giostra del gol. Il capitano e i due croati sono ceffi da 25 reti sulle 37 prima di ieri, a cui si possono anche aggiungere le due di Banega, finora non fondamentale come ritenuto in estate. Con l’Empoli la questione più immediata è chi segna, e viene risolta subito. L’altra è chi è il vero centravanti, e qui le sistemazioni sono a tempo. Nel senso che il tridente «trequartista+due punte» si capovolge anche con uno davanti e due dietro, oppure si allarga per togliere avversari dal centro e far entrare i colleghi, soprattutto Gagliardini. Il terzetto citato è formato da Joao Mario (inizialmente trequartista), Palacio e Eder. Il primo tempo dell’argentino è di spessore: volontà e corsa, basta vedere come ricava da un cross deviato l’assist dell’1-0. Ma anche come rincorre per tutto il campo un rivale fino a rubargli il contropiede. Chiaro che cali dopo e che si arrabbi al cambio".