Dopo aver archiviato la bella vittoria in trasferta contro il Cagliari, Stefano Pioli pensa alla sfida casalinga contro l'Atalanta e studia il modo migliore per arginare il "Papu" Gomez, al momento tra i più in forma dei bergamaschi. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



"Difesa a tre o quattro, a Pioli interessa l’atteggiamento della sua Inter. Però è molto probabile che domenica prossima contro l’Atalanta torni la tripla M. L’assenza di Miranda contro la Roma ha pesato assai. Per il valore del brasiliano, ma ancor di più perché in assenza di un altro centrale che desse precise garanzie (Andreolli non gioca un match vero dal novembre 2015, mentre Sainsbury è appena arrivato dalla Cina) Pioli ha finito con lo stravolgere la squadra. Forse anche per evitare un’altra squalifica pesante, a Cagliari il tecnico ha risparmiato il diffidato Murillo e lasciato che il rischio lo corresse il solo Medel. Con l’Atalanta però è vietato fare calcoli e per il sorpasso bisogna trovare il modo di arginare, tra gli altri, lo scatenato Papu Gomez. Ecco perché Murillo a Cagliari andava preservato. Dopo un avvio di stagione non facile, il colombiano negli ultimi tempi è in crescita. Ha ritrovato una condizione ottimale e anche a livello di letture e concentrazione ha fatto progressi. Ma soprattutto Murillo ha la velocità per cercare di frenare Gomez. D’Ambrosio così scalerebbe a sinistra, dove incrocerebbe Conti, che ha un passo simile al suo".