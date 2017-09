Così non li aveva mai fatti lavorare nessuno prima. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia il lavoro impostato sul campo da Luciano Spalletti, a partire dal ritiro di Riscone di Brunico.



"Nelle varie sedute sul campo ha subito martellato con il proprio credo calcistico fatto di movimento continuo, sovrapposizioni, squadra mai più lunga di 40 metri, aggressione ragionata. E Spalletti ha battuto molto anche sui dettagli, a cominciare dai movimenti della linea difensiva. A più di un giocatore lì è scattata la prima scintilla, perché non lavorava così bene da tempo. Postura sui lanci, cura nelle rimesse laterali (attive e passive), partitelle a tema e sempre diverse una dall’altra e il buon esempio di chi comanda ma si sporca le mani spostando le porte come un magazziniere hanno gettato basi importanti. Dopo due test imballati in ritiro, nella tourné asiatica sono arrivati il gioco e il propellente dei risultati".