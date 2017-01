Per fortuna ieri, dopo tanto tempo, Stefano Pioli ha aiutato un po’ tutti a comprendere quanta sostanza ci fosse in questo ragazzo brasiliano tanto famoso in patria quanto sconosciuto in Italia.Inter-Bologna di Coppa Italia ha segnato l’esordio assoluto - da titolare - di Gabigol con la maglietta nerazzurra.Un suo tacco sbagliato, non il primo della serata, innesca il contropiede che permette a Bologna di rientrare in partita.La sensazione è che il processo di adattamento e di crescita di Gabigol sia tutt’altro che ultimato. Servono soprattutto progressi dal punto di vista fisico, prima che Pioli possa iniziare a consegnargli con maggiore continuità una maglia da titolare.Di seguito anche i voti delle altre testate giornalistiche: Gazzetta dello Sport 6, Tuttosport 6, Corriere della Sera 6, Secolo XIX 6, Libero 6, La Stampa 5,5, Il Giornale 5,5, Corsport5,5, Repubblica 5.Una prestazione, quella di Gabigol, che dunque pone praticamente quasi tutti d’accordo su una valutazione che si aggira dal 5,5 al 6., esprimendo la vostra preferenza su una scala di voti che va dal 4 all’8.