L'Inter non resterà immobile sul mercato e se il mese di giugno sarà ancora all'insegna dell'attenzione per il Fair Play Finanziario, a luglio sono attesi colpi importanti soprattutto nel reparto centrale del campo. Il ds Piero Ausilio insieme al responsabile sport di Suning Walter Sabatini hanno infatti in programma due colpi nel reparto.



IL SOGNO VIDAL - Il primo, di respiro internazionale, potrebbe essere Arturo Vidal. L'ex Juventus é in scadenza di contratto a giugno 2019 col Bayern e non é vicino al rinnovo. Sogna un ritorno in Italia e già la scorsa estate é stato contattato dall'Inter prima che i nerazzurri fossero bloccati dalle restrizioni economiche imposte in Cina.



UN COLPO DI PROSPETTIVA - I due uomini mercato non si fermeranno peró qui perché, secondo il Corriere dello Sport, la scelta societaria é quella di affiancare ad un colpo top un giovane di grandissima prospettiva. Il candidato ideale é Nicola Barella del Cagliari con cui sì puó avviare una trattativa inserendo giovani come Pinamonti per abbassare il prezzo. Poi piace da tempo Praet della Sampdoria e infine non vanno dimenticati, per l'Italia, i profili di Jankto e Barak. Dall'estero piace la coppia del Lione Tousart-Ndombele oltre ai ben noti Lobotka e Fabian Ruiz da Celta Vivo e Betis rispettivamente. Per due colpi in grado di cambiare gli equilibri a centrocampo. La nuova Inter é pronta a nascere con o senza Champions.