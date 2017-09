L'Inter ha chiuso oggi il bilancio 2016/17 con un incremento importante dei ricavi del 33%. Secondo Calcio e Finanza molto dell'incremento è dovuto all'impatto di Suning che ha versato nelle casse dell'Inter



1) 15 milioni a stagione per i naming rights della Pinetina, ribattezzata Suning Traing Center in memoria di Angelo Moratti, e per la sponsorizzazione della maglia allenamento;



2) 20 milioni per gli accordi di co-branding siglati in Cina dalla nuova proprietà del club.