L'Inter sta cercando di riportare Shkodran Mustafi in Italia. Secondo il Daily Mirror, per il 25enne difensore tedesco ex Sampdoria i nerazzurri hanno offerto all'Arsenal un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di sterline (circa 21,6 milioni di euro al cambio attuale). Wenger potrebbe dare il via libera se riuscisse a soffiare a Chelsea e Liverpool l'olandese del Southampton, Virgil van Dijk.