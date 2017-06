Ivan Perisic può essere il grande colpo in uscita dell'Inter, che ha bisogno di una cessione importante entro il 30 giugno; il croato ha tanto mercato, ma il Manchester United, che aveva già un intesa di massima col giocatore, ha virato in modo deciso su Cristiano Ronaldo ed ha messo in stand-by la trattativa per l'esterno dell'Inter.