Se cercate su un qualunque motore di ricerca il nome di Patrik, noterete che gran parte del calciomercato in Italia parla solo ed esclusivamente del bomber ceco della. Anche perchè 27 presenze (di cui solo 9 da titolare) e dieci reti in Serie A alla prima stagione in Italia appena ventunenne sono numeri che non si possono ignorare. Non lo hanno fatto le big del campionato, che oggi fanno la fila per il centravanti blucerchiato.Ieri Ferrero e Romei hanno incontrato a Roma gli agenti del giocatore , rappresentato da Paska e dall'intermediario Satin. Si è trattato di un summit interlocutorio, la Samp offre un rinnovo contrattuale a cifre più alte rispetto a quelle attuali con conseguente aumento della clausola, da. Il procuratore di Schick per il momento nicchia. Vorrebbe uno stipendio più alto per il suo assistito, prima di accettare l'offerta doriana. Le parti si riaggiorneranno in futuro.Secondo La Gazzetta dello Sport l'Inter sarebbe la prima società ad essersi mossa in ordine cronologico, anche grazie al lavoro di Ausilio, deciso a puntare su Schick. Il d.s. ha parlato con i procuratori del ragazzo, e pare disposto ad investire subito la cifra chiesta dalla Samp per poiun'altra stagione a Genova. In queste ore a Milano dovrebbe arrivare Zhang Jindong, e Ausilio potrebbe chiedere a Suning il via per affondare il colpo. Oltretutto il profilo di Schick (giovane e di prospettiva) è uno di quelli che piacciono alla proprietà.Un'altra società molto interessata a Schick sembrerebbe essere la. I vertici della società bianconera hanno assicurato di essere 'defilati' rispetto alla trattativa, e di avere al momento altre priorità di mercato. L'interesse, però, c'è ed è reale. Tanto è vero che a Genova si era sparsa la voce di un possibile incontro con Paratici nei prossimi giorni. Anche ilsi è fatto avanti timidamente, ma attualmente sembra essere più lontano rispetto alle altre squadre in lizza per Schick. Che, va detto, piace anche all'estero, e parecchio. Le due di Manchester lo seguono, così come l'Arsenal, il Tottenham e ora pare anche il Chelsea, mentre in Spagna lo segue l'Atletico Madrid. La Samp, dal canto suo, lavora sulla clausola: con la speranza di riuscire a rinnovare il contratto, per gustarsi ancora il suo Schick e monetizzare ancora di più in un altro momento.