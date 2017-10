Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la proprietà dell'Inter, Suning è pronta a due nuove strategie per potenziare il brand a livello internazionale e aumentare i ricavi per uscire del tutto dai paletti legati al Fair Play Finanziario.



NUOVO UFFICIO, NUOVI PARTNER - A breve la proprietà dell'l’Inter affiancherà a quello già aperto a Nanchino un secondo ufficio che avrà sede a Shanghai e lì avrà sede FC Internazionale China, società che sarà registrata in Cina, ma che sarà interamente controllata dall’Inter. Avrà un general manager che riporterà alla dirigenza a Milano e compiti specifici come la ricerca di nuovi partner commerciali sfruttando la rete di Suning.



COMUNICAZIONE - Ma Suning ha anche in programma, sempre grazie a FC Internazionale China, lo sviluppo del marketing e del brand nerazzurro attraverso un’importante campagna di comunicazione orientata specificatamente per l'estremo oriente e rivolta principalmente ai tanti tifosi nerazzurri.