Nel futuro dell'Inter potrebbe esserci Ramires. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come il tecnico toscano sia affascinato dall'eventualità.



"Spalletti in questo momento è intrigato dalla prospettiva di avere Ramires perché Vecino e Borja Valero non sempre hanno offerto un rendimento in linea con le aspettative e perché Gagliardini ha perso il ritmo che aveva lo scorso anno. Un’alternativa in più dunque farebbe tremendamente comodo anche perché Ramires ha caratteristiche diverse rispetto a quelle dei tre nerazzurri e potrebbe eventualmente consentire all’ex allenatore della Roma di schierare una mediana a 3".