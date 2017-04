L'Inter inciampa contro la Sampdoria di Marco Giampaolo e dice addio alla Champions. Discutibile anche qualche scelta di Stefano Pioli, che l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova ad analizzare così.



"Bisogna dire che anche Pioli non ha azzeccato tutte le mosse. Ha lasciato in panca Kondogbia scegliendo Brozovic da affiancare a Gagliardini. Una coppia non proprio affiatata che fa poco filtro in mezzo. Ma è stata di certo una scelta per puntare tutto sulle fasce. E all’inizio è parsa una discreta idea. Perché l’Inter non ci ha messo molto a prendere in mano la partita, facilitata anche dall’atteggiamento della Samp che stava abbastanza alta ma non pressava con efficacia. In mezzo teneva bene, con il solito Barreto che si sbatteva come pochi, con Torreira che si sacrificava alla causa Banega e Linetty a tamponare di qui e di là. Ma sulle fasce soffriva più del dovuto e pagava dazio, con Dodò quasi sempre in difficoltà, e non certo per la vena di Candreva, e Sala sempre in difficoltà con Perisic scatenato (anche nei recuperi) e ben coadiuvato da Ansaldi. Sala che è uscito presto per infortunio per lasciare il posto a Berenzynski. Proprio da uno dei tanti cross del gioiello croato l’Inter poteva passare presto in vantaggio, ma Banega si faceva respingere il tiro da Viviano e sulla ribattuta Candreva falliva una occasione clamorosa. Da quel momento l’Inter ha alzato il ritmo e collezionato cross, corner e tiri, molti sbagliati e altri poco sfruttati appunto, fino alla rete di D’Ambrosio su lancio di Banega su cui ha pesato la deviazione fatale di Bereszynski. In questo quadro, la Samp non riusciva a sfruttare le ripartenze per errori di passaggio ma anche per una certa leggerezza in attacco. Il solo Quagliarella si dannava per cercare chance e Schick mostrava a tratti la sua classe. Curioso che la Samp abbia preso due pali, con Quaglia e Fernandes, negli unici due tiri in porta. Insomma, un primo tempo dominato dall’Inter che poteva finire paradossalmente in parità".