L'Inter, a inizio mercato, si era mossa per Pietro Pellegri, attaccante del 2001 del Genoa, già in gol in Serie A contro la Roma. Come scrive il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra porterà a compimento l'affare con i rossoblù a fine agosto, sborsando 30 milioni di euro complessivi per Pellegri e l'altro 2001 Salcedo.