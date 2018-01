Affare fatto, l'Inter ha in mano Rafinha dopo aver trovato l'accordo con il Barcellona per un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro più tre di bonus. Secondo quanto riporta Sky Sport, il centrocampista brasiliano arriverà a Milano domenica pomeriggio e potrebbe essere a San Siro per assistere alla sfida con la Roma. Per lunedì, invece, sono previste le visite mediche.