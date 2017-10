Chiuso il Congresso del Partito Comunista Cinese. Un trionfo per Xi Jinping, segretario del Pcc e presidente della Repubblica. In Italia era alto l’interesse rispetto alle indicazioni in tema di investimenti all’estero per i proprietari di società calcistiche. Ebbene, al di là di una generale riapertura («Promuoveremo la cooperazione internazionale formando reti di commercio, investimenti e finanziamenti»), restano parecchio rigidi i controlli del governo.



Insomma, zero sprechi o spese folli in assenza di una concreta solidità di bilanci, e in questo senso Suning attuerà ancora una «politica prudente» nel mercato di gennaio, in attesa di mettere in sicurezza le pendenze col fairplay finanziario. Certo, non è poi detto che la linea dell’austerity sia quella ideale per sistemare i conti: investire a gennaio potrebbe per esempio far crescere le ambizioni della squadra, valorizzando tutta la rosa e consentendo quindi alla coppia Sabatini-Ausilio di vendere con la giusta forza, prima di giugno, qualche pezzo pregiato. La «stretta» di Suning sarebbe figlia anche della delusione per non aver incassato quanto sperato dalle cessioni di Jovetic, Murillo, Kondogbia, Medel e vari giovani, ma quando una squadra arriva settima in campionato ha poi poco da fare la voce grossa sul mercato.



Ieri Steven Zhang postava così su Instagram: «This team deserves your support» («Questa squadra merita il vostro sostegno»). Allo stesso tempo i tifosi (in 300mila nelle prime cinque gare interne) potrebbero ribaltare il discorso e chiedere loro il giusto sostegno a gennaio da parte di Suning per blindare almeno un posto Champions. Nel frattempo sul mercato si spende ciò che si incassa, nella speranza di trovare subito acquirenti per Joao Mario o Brozovic. Come scrive la Gazzetta dello Sport, pronto lo sbarco di Ramires (in prestito dallo Jiangsu): potrebbe arrivare a fine novembre per iniziare la «scolarizzazione» agli ordini di Spalletti.



Notizie dal campo: Brozovic è in gruppo e quasi certamente sarà a disposizione per la trasferta di Verona.