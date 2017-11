La Pinetina inizia nuovamente ad affollarsi dopo la sosta per le nazionali. Oggi Mauro Icardi si aggregherà nuovamente al gruppo, mentre Brozovic e Perisic lavoreranno a parte, come gli italiani. Ecco quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Lavoro personalizzato invece per Marcelo Brozovic e Ivan Perisic reduci dallo spareggio vinto per l’accesso al Mondiale 2018 con la Croazia (eliminata la Grecia). Oggi pomeriggio i due si aggregheranno al gruppo. Stesso programma per gli italiani - Candreva, Eder, D’Ambrosio e Gagliardini - che oggi seguiranno un percorso individuale prima di tornare in gruppo. Ieri hanno giocato gli ultimi sei (Joao Mario, Cancelo, Nagatomo, Vecino, Miranda e Skriniar). Ciò comporta che Spalletti avrà la rosa al completo nell’allenamento di giovedì pomeriggio”.