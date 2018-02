Arrivano aggiornamenti dall'infermeria dell'Inter in relazione alle condizioni di Ivan Perisic e Lisandro Lopez. Per l'esterno croato, la diagnosi in seguito alla contusione rimediata nel match contro il Bologna è di distorsione acromion claveare. Complicato pensarlo in campo già in occasione della prossima trasferta al Marassi. Per Lisandro Lopez, invece, gli esami hanno dato tutti esito negativo. L'altro infortunato in casa Inter, Joao Miranda, si sottoporrà domattina alle visite mediche che evidenzieranno con chiarezza il problema alla coscia, ma anche il brasiliano c'è pessimismo in vista della gara contro gli uomini di Ballardini.